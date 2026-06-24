Земские тренеры отправятся в три орловские школы

Объявлены победители программы «Земский тренер».

Департамент физической культуры и спорта Орловской области подвел итоги конкурсного отбора на получение единовременной компенсационной выплаты по программе «Земский тренер» в 2026 году. Соответствующий приказ подписала член правительства региона Елена Казачкова. Победителями стали три специалиста, которые отправятся работать в сельские и малые города области.

Один из победителей, тренер-преподаватель по легкой атлетике, будет работать в Детско-юношеской спортивной школе Болховского района. Он набрал 31 балл, что стало лучшим результатом среди всех участников конкурсного отбора. Второе место с 21 баллом занял тренер по боксу, который будет трудиться в Спортивной школе № 7. Тройку лидеров замкнула еще один тренер-преподаватель по легкой атлетике, набравшая 18 баллов. Ее местом работы станет Детско-юношеская спортивная школа Новодеревеньковского района.

Ранее пресс-служба губернатора сообщала, что конкурсный отбор проводился с 1 мая по 15 июня 2026 года. В этом году в перечень вакантных должностей включено пять позиций, однако по итогам прошедшего конкурса определены три победителя. Претенденты могли подать заявления только на одну вакантную должность. К участию в конкурсе допускались специалисты со средним профессиональным или высшим образованием, соответствующие квалификационным требованиям, а также студенты последних курсов профильных образовательных организаций.

Напомним, что программа «Земский тренер» стартовала в регионе в 2025 году. Она направлена на привлечение квалифицированных кадров в сферу физической культуры и спорта в населенные пункты с численностью жителей до 50 тысяч человек. Ранее губернатор Андрей Клычков отмечал, что этот проект призван решить проблему нехватки тренеров-преподавателей на селе и в малых городах, где особенно важно развивать детский и юношеский спорт.

Общий объем финансирования программы в Орловской области на период до 2030 года составляет 15 миллионов рублей. Каждый победитель конкурсного отбора получает единовременную выплату в размере 1 миллион рублей. Они должны дать обязательство отработать по специальности не менее пяти лет со дня заключения трудового договора. В случае досрочного расторжения контракта предусмотрен возврат полученных средств пропорционально неотработанному времени.

ИА “Орелград”