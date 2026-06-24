Город Мценск получит новый устав

Местные депутаты рассмотрели новый основной закон города в первом чтении.

Мценский городской Совет народных депутатов рассмотрел в первом чтении проект нового устава города. Документ разработан в соответствии с федеральным законодательством и призван заменить прежнюю редакцию, в которую за 20 лет вносились многочисленные поправки. Новый устав станет основным нормативным правовым актом города, закрепляющим правовые, экономические и финансовые основы местного самоуправления, структуру органов власти, их полномочия и компетенцию, а также формы участия населения в решении вопросов жизнедеятельности города.

Документ фактически определяет статус Мценска как городского округа, его границы и состав территории. В нем будут закреплены официальные символы города, герб и флаг, а также День города, который отмечается 20 июля. Особое место отведено почетному званию «Населенный пункт воинской доблести», присвоенному Мценску указом губернатора Орловской области.

Устав детально прописывает структуру органов местного самоуправления. В нее входят городской Совет, глава города, который возглавляет администрацию, сама администрация города и Контрольно-счетная палата. Уставом будет закреплен смешанный порядок формирования городского Совета: 21 депутат избирается по мажоритарной системе, 10 – по партийным спискам. Глава города избирается горсоветом из кандидатов, представленных губернатором Орловской области. Таково требование недавно обновленного регионального законодательства о выборах.

Будут установлены сроки полномочий органов власти – 5 лет, порядок их формирования и основания для досрочного прекращения полномочий. Подробно будут прописаны статусы депутатов, их права, обязанности и гарантии деятельности, включая работу на постоянной и непостоянной основе. Также новый устав расширяет и систематизирует полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения.

В их числе: формирование и исполнение бюджета, управление муниципальным имуществом, организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, дорожная деятельность, благоустройство, жилищное строительство, образование, культура, спорт, охрана общественного порядка и многие другие сферы. Отдельно закреплены права органов местного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, например, создание музеев, развитие туризма, поддержка общественных объединений, помощь в организации нотариального приема и профилактика правонарушений.

Устав уделяет большое внимание прямым формам участия жителей в управлении городом. Наряду с традиционными местным референдумом и муниципальными выборами, в документе будут закреплены такие механизмы, как сходы граждан для решения вопросов самообложения и поддержки инициативных проектов, опросы граждан для выявления мнения населения по актуальным вопросам, публичные слушания и общественные обсуждения по проектам бюджета, градостроительным документам и вопросам преобразования города, инициативные проекты, когда жители сами предлагают и реализуют общественно значимые идеи, территориальное общественное самоуправление (ТОС), то есть самоорганизация граждан по месту жительства.

В уставе также будут закреплены основные принципы управления муниципальной собственностью и бюджетным процессом. Так, бюджет Мценска, как и прежде, будет формироваться на три года, его исполнение традиционно контролируется горсоветом и Контрольно-счетной палатой. Будут прописаны правила создания и деятельности муниципальных предприятий и учреждений. Внимание будет уделено и инициативным платежам, то есть добровольным взносам граждан и организаций на реализацию конкретных проектов.

ИА “Орелград”