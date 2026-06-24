Мэрия Орла отчиталась о ходе ремонта дома, пострадавшего от беспилотника

В Северном районе продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Как сообщила представитель управляющей организации Юлия Чичерина, на объекте ежедневно работают более 30 специалистов. На текущий момент уже запущены два лифта, а более чем в половине поврежденных квартир (всего пострадало свыше 180) выполнена замена оконных конструкций. Параллельно продолжается восстановление кирпичной кладки лоджий, после завершения работ по закрытию теплового контура специалисты приступят к их остеклению.

Одновременно с восстановительными работами администрация города оказывает пострадавшим жителям материальную поддержку. Компенсационные выплаты могут получить граждане, у которых пострадали жилые помещения, имущество первой необходимости или транспортные средства. В управлении социальной поддержки населения уточнили, что размер выплат составляет до 150 тысяч рублей за поврежденное жилье, от 100 до 200 тысяч рублей за утраченное имущество первой необходимости и от 100 до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль.

В администрации подчеркнули, что муниципальные выплаты являются мерой социальной поддержки и не всегда полностью компенсируют ущерб частной собственности. Дополнительной защитой может стать страхование, в том числе от рисков, связанных с чрезвычайными ситуациями и атаками БПЛА.

Для удобства пострадавших жителей в администрации города продолжает работать горячая линия (8 (4862) 49-29-92, 8 (980) 769-29-92), где специалисты консультируют по вопросам оценки ущерба, получения компенсаций и проведения восстановительных работ.

ИА “Орелград”