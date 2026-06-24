Орловцы могут пополнить арсенал мобилизационного резерва

24.6.2026 | 8:46 Новости, Общество

Оружие планируют использовать для отражения атак БПЛА и охраны объектов.

Фото: Росгвардия

Жителям Орловской области предложили добровольно сдать зарегистрированные гладкоствольные ружья 12-го калибра для нужд мобилизационного резерва. Оружие будет использоваться мобильными группами при отражении атак беспилотников и охране важных объектов.

Региональное управление Росгвардии организовало прием гражданского оружия на безвозмездной основе. Передать ружья можно в Центр лицензионно-разрешительной работы по адресу: г. Орел, ул. Московская, 76а или по телефонам 8(4862) 59-85-61 и 59-85-64.

Напомним, набор в резервисты стартовал в мае. По заявлению властей, основная задача — работа в мобильных группах реагирования на атаки БПЛА, а также охрана стратегических объектов. Все эти задачи выполняются исключительно на территории Орловской области. Резервист заключает контракта с Министерством обороны России, при этом он продолжает работать по гражданской специальности, но обязан участвовать в военных сборах и может быть призван в случае необходимости. Подробнее о наборе в «БАРС-Орел» по ссылке.

ИА “Орелград”


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