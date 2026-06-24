В Орловской области проседает реальная экономика

При этом растут показатели работы туристической отрасли и связи.

Орелстат опубликовал данные об экономической ситуации в регионе за январь-апрель 2026 года. Из отчета следует, что совокупный оборот организаций составил 273 миллиарда рублей, и это на 4,6 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Впрочем, некоторые отрасли показывают уверенный рост. Поясним, что общий оборот включает в себя все, от продукции заводов до выручки магазинов и ресторанов. Снижение на 4,6 процента заметное, но не критичное. Чтобы понять реальную картину, нужно взглянуть на разные сферы по отдельности.

Некоторые отрасли чувствуют себя отлично. Самый впечатляющий скачок зарегистрирован у организаций, оказывающих административные и сопутствующие услуги. Их оборот вырос в 3,3 раза по сравнению с прошлым годом. Оборот гостиниц и общепита увеличилась на 23,3 процента. Вероятно, орловцы стали чаще путешествовать и ходить в кафе. Сфера информации и связи, в структуру которой входят IT-компании, телекомы и интернет-провайдеры, прибавила 16,1 процента по отношению к своему прошлогоднему показателю.

Профессиональная и научная деятельность, куда, в том числе, статистики относят юристов, аудиторов и инженеров, прибавила 33,6 процента, сфера транспортировки и хранения – 4,4 процента, строительство – 3,4 процента. Энергетика тоже оказалась в плюсе, поскольку предприятия сферы обеспечения электричеством, газом и паром показали рост своего оборота на 12,9 процента. Но в минусе при этом оказались промышленность, сельское хозяйство и здравоохранение.

Обращает на себя сфера обрабатывающих производств, реальный сектор экономики региона, поскольку она снизила свой оборот на 7 процентов. Так, производство электрического оборудования составило всего 70,6 процента от показателя годичной давности, производство готовых металлических изделий – 82,5 процента, производство компьютеров и оптики – 88,2 процента, производство машин и оборудования – 84,5 процента, металлургическое производство – 82,8 процента.

Но в реальном секторе экономики присутствуют и растущие сегменты. Например, химическое производство выросло в 2,5 раза, производство мебели – на 9,6 процента, напитков – на 34,4 процента, кожи и изделий из нее – на 14,5 процента. А вот сельское хозяйство, к которому официальная статистика также относит лесное хозяйство, охоту и рыболовство, по сравнению с прошлым годом потеряло 13,2 процента своего оборота.

Но самое резкое падание зафиксировано в сфере здравоохранения и оказания социальных услуг, где оборот снизился вдвое – на 50,7 процента. Добыча полезных ископаемых сократилась на 50,6 процента, оборот организаций в сфере государственного управления снизился на 53,1 процента. В целом по обрабатывающим производствам отгрузка товаров собственного производства упала до 92,6 процента от уровня прошлого года, пищевого производства – до 99,2 процента.

ИА “Орелград”