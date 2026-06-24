Назван еще один кандидат в Госдуму от Орловской области

Политические объединения готовятся к формированию депутатского корпуса.

Накануне, 23 июня, в Москве прошел съезд ЛДПР, на котором партия утвердила список кандидатов для участия в выборах в Госдуму девятого созыва. В мероприятии участвовали делегаты со всех регионов, в том числе из Орловской области.

Помимо утверждения списка, партия представила предвыборную программу «100 дней преобразования России», в которую вошли предложения по решению актуальных социально-экономических вопросов, развитию инфраструктуры и поддержке семей.

По одномандатному округу №147, включающему Орловскую область, кандидатом от ЛДПР стал Владислав Числов — координатор регионального отделения партии, действующий депутат облсовета, заместитель его председателя и глава комитета по СМИ и трудовым отношениям.

Напомним, в праймериз «Единой России» по этому округу победил беспартийный заместитель губернатора Орловской области – руководитель аредставительства Орловской области при правительстве Российской Федерации Александр Бирюков (сын вице-мэра Москвы). Единственным «Народным кандидатом» от КПРФ был заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов — председатель комитета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству Иван Дынкович.

Когда документы на выдвижение кандидатов будут переданы в избирком, можно будет увидеть всех участников кампании. Голосование состоится 18, 19, 20 сентября. Помимо Госдумы, формируется состав Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2026-2031 годов.

ИА “Орелград”