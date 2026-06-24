Суд обязал возместить перевозчику 3,27 млн рублей за льготников

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил иск индивидуального предпринимателя.

Сергей Москаленко предъявил претензии департаменту дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ. Предприниматель потребовал компенсации недополученных доходов за перевозки льготных пассажиров по Единому социальному проездному билету за январь–июнь 2025 года.

ИП осуществлял перевозки по муниципальному маршруту № 21 «Микрорайон Ботаника – санаторий «Лесной» в рамках контракта с мэрией Орла. За указанный период он обеспечивал льготный проезд отдельным категориям граждан, но возмещение затрат от областного бюджета не получил.

Департамент возражал против иска, ссылаясь на отсутствие заключённого договора о предоставлении субсидии на 2025 год. Однако суд отметил, что договор не был подписан именно из-за разногласий по методике расчёта, и признал это обстоятельство несущественным. Также суд указал, что обязанность компенсировать выпадающие доходы перевозчиков установлена законом и не может ставиться в зависимость от наличия договора или бюджетных лимитов.

Суд взыскал с ответчика также 123 132 рубля судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Отметим, ранее удовлетворены иски перевозчиков Александра Бортникова и Яны Москаленко. Первый отсудил за перевозку льготников почти 12 миллионов рублей, вторая – около 5 миллионов рублей.

ИА “Орелград”