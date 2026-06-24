В Орловской области продают бывший пункт ДПС

24.6.2026 | 9:01 Новости, Экономика

Объект находится на трассе «Ливны–Елец».

Фото: ГИС “Торги”

Межрегиональное территориальное управление Росимущества объявило аукцион по продаже федерального имущества в Орловской области — бывшего поста ДПС. Лот включает земельный участок площадью 144 кв. м и нежилое здание площадью 65,7 кв. м. Начальная цена — 978 066 рублей 67 копеек.

Заявки принимаются с 23 июня по 20 июля. Аукцион пройдет 24 июля на электронной площадке Сбербанк-АСТ. Шаг аукциона — 48 903,34 рубля, задаток для участия — 97 806,67 рублей.

Для покупателя есть важные ограничения: земля находится в придорожной полосе федеральной трассы Р-119 «Орел — Ливны — Елец — Липецк — Тамбов». Любое строительство или реконструкция на участке требуют письменного согласия владельца дороги.

Договор купли-продажи должен быть заключен в срок до 20 дней после публикации итогового протокола. Оплатить имущество победитель обязан в течение 30 рабочих дней, при этом задаток засчитывается в счет покупки.

ИА “Орелград”


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