Определен подрядчик для ремонта участка трассы «Ливны – Навесное»

24.6.2026 | 10:14 ЖКХ, Новости

КУ ОО «Орелгосзаказчик» 23 июня заключен контракт.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Победителем открытого конкурса стало ООО «Газ Ресурс». Цена контракта – 155 403 197 рублей 73 копейки. Размер аванса –30%. Срок исполнения контракта – 6 ноября 2026 года, указано в ЕИС «Закупки».

Работы затронут участок в Ливенском районе, непосредственно ремонтировать будут отрезок с 21+270 по 28+530 км трассы. Согласно конкурсной документации, ремонт должен проводиться строго по проектной документации с соблюдением всех строительных норм и требований энергоэффективности и экологической безопасности. Используемые материалы должны иметь сертификаты качества и пройти лабораторный контроль.

Особое внимание уделено гарантийным обязательствам: верхний слой покрытия – 8 лет;  основание дорожной одежды и водопропускные трубы – по 6 лет;  дорожные знаки – 5 лет;  разметка из термопластика – 1 год.

ИА “Орелград”


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