Орловское охотхозяйство «запуталось» в лосях

24.6.2026 | 10:09 Закон и порядок, Новости

Департамент надзорной деятельности потребовал 240 тыс. рублей за спорную добычу.

ИА “Орелград”

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел иск департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области к ООО «Охотрыбхозяйство «МТС-Змиевка» о возмещения вреда, причиненного охотничьим ресурсам.

Поводом для разбирательства стала добыча двух лосей в январе 2025 года на территории охотхозяйства в Свердловском районе. По данным департамента, 3 января была добыта особь в возрасте 4 лет, а 6 января — в возрасте 2 лет, что, по мнению чиновников, превысило норматив допустимого изъятия, утвержденный на сезон. Согласно нормативам, охотпользователь имел право добыть только одного взрослого лося и одного сеголетка (особь до года). Поскольку оба добытых животных оказались взрослыми, истец потребовал возместить ущерб.

Однако ответчик доказал в суде, что 6 января был добыт именно лось-сеголеток, а запись в разрешении о возрасте «два года» была сделана охотником ошибочно. В подтверждение своей позиции компания представила:  журналы выдачи разрешений, где было указано «лось молодой до года»;  корешок разрешения с той же отметкой; путевку на добычу сеголетка; ведомость проведения охоты с соответствующей записью;  показания десяти свидетелей, включая егеря и самих охотников, которые подтвердили, что добытое животное было мелким, с маленькими копытами и без рожек.

Суд признал показания свидетелей достоверными, а доводы истца — несостоятельными. В удовлетворении иска отказано полностью.

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

ИА “Орелград”


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