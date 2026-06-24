Орловские чиновники хотят получить право штрафовать

Новые полномочия могут дать им право наказывать за неисполнение предписаний по благоустройству.

Орловский городской Совет народных депутатов планирует внести в областной парламент законодательную инициативу, которая позволит должностным лицам мэрии, курирующим сферу ЖКХ и благоустройства, самостоятельно составлять протоколы о нарушениях. Речь идет о неисполнении выданных ими предписаний. Вопрос внесен в повестку дня очередной сессии городского парламента.

Проектом законодательной инициативы предлагается расширить перечень чиновников, уполномоченных применять часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ. Эта норма устанавливает штрафы за невыполнение в срок законного предписания органа муниципального контроля. Кстати, в пояснительной записке отмечено, что автором инициативы выступает мэр Орла. В настоящий момент в региональном законе № 1867-ОЗ перечислены должностные лица, которые могут составлять протоколы об административных правонарушениях.

Однако в нем, как отмечают городские власти, нет должности «ведущие руководители» муниципальной службы. А ведь именно их прямые обязанности включают в себя, в том числе, выдачу предписаний по итогам проверок в сфере благоустройства. По сути, в городе призывают устранить этот правовой пробел. В случае принятия поправок, а вносить их надо в региональный закон, чиновники, замещающие ведущие должности категории «руководители», а также ведущие и старшие специалисты, уполномоченные на муниципальный контроль, получат право фиксировать факт неисполнения своих законных требований и направлять материалы в суд.

Как следует из пояснительной записки, предлагаемые изменения направлены на повышение результативности муниципального контроля в сфере благоустройства. По сути, речь идет о том, чтобы убрать лишнее бюрократическое звено. Сейчас, если подрядчик или управляющая компания игнорируют предписание, для привлечения их к ответственности нужны дополнительные процедуры. Новый механизм позволит действовать быстрее и эффективнее.

Подобная практика уже успешно работает в других регионах, в частности, в Белгородской, Костромской и Тамбовской областях, где аналогичными полномочиями местные чиновники уже наделены. Если депутаты горсовета одобрят инициативу, то она будет направлена в Орловский областной Совет народных депутатов. А если и областные депутаты ее поддержат, то изменения вступят в силу уже со дня официального опубликования обновленного закона. Принятие поправок не потребует дополнительных расходов из областного бюджета, отмечают авторы инициативы.

ИА “Орелград”