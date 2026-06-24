В орловской больнице фельдшер перепутала вакцину детям

Пострадавшим пришлось провести месяц в тубдиспансере.

Глазуновский районный суд Орловской области удовлетворил иск прокурора и обязал БУЗ ОО «Глазуновская центральная районная больница» выплатить компенсацию морального вреда семье.

В июле 2025 года фельдшер Краснослободского ФАПа, являясь сотрудницей Глазуновской ЦРБ, перепутала препараты и ввела двум детям вместо пробы Манту вакцину БЦЖ. В августе мама с детьми пришла на прием к педиатру. При осмотре врач увидела инфильтрат. Он был багрового цвета, возвышался над уровнем кожи, образовались гнойные выделения. Поскольку такая реакция не характерна для туберкулина, началось разбирательство. Была создана врачебная комиссия. Фельдшер отстранена от работы.

Детям потребовалась госпитализация в Орловский противотуберкулезный диспансер, где провели около месяца. Они испытывали физическую боль, страх перед медицинскими процедурами и врачами. Им назначено диспансерное наблюдение в течение двух лет из-за риска осложнений. Мать детей также пережила сильные нравственные страдания, находясь в больнице и опасаясь за их здоровье.

Представитель ответчика признал исковые требования в полном объеме.

«В связи с чем произошел данный факт, объяснить не смогла. Полагала, что ее ошибка была в том, что она не прочитала, что было написано на ампуле», – указано в решении по поводу позиции фельдшера.

В пользу матери и двоих детей в качестве компенсации морального вреда с ЦРБ взыскано 200 тысяч рублей.

Мотивированное решение изготовлено 1 июня. Оно может быть обжаловано в течение месяца.

ИА “Орелград”