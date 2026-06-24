В Орле помогли маме погибшего бойца СВО

Помощь оказала уполномоченный по правам человека в Орловской области.

Мать военнослужащего, погибшего при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции, столкнулась с трудностями при оформлении положенных государственных выплат. Об этом сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Орловской области. Женщина обратилась к омбудсмену Наталии Балашовой за помощью В рамках своей компетенции правозащитник оказала содействие в получении необходимых справок и документов, что позволило успешно завершить процесс оформления и получить причитающиеся средства.

Подчеркнем, что вопросы поддержки семей погибших участников СВО остаются в центре внимания на федеральном и региональном уровнях. С 2025 года в законодательстве закреплены дополнительные меры социальной защиты для близких погибших бойцов. Так, супруги погибших участников специальной военной операции, ухаживающие за детьми и не вступившие в повторный брак, получили право на оформление пенсии по потере кормильца до достижения ребенком возраста 23 лет.

Данное право распространяется на жен и мужей погибших независимо от их возраста, трудоспособности и уровня доходов. Таким образом, государство стремится обеспечить длительную финансовую поддержку семьям, воспитывающим детей после гибели кормильца. Тем временем Федерация профсоюзов Орловской области (ФПОО) объявила о том, что с 1 июля 2026 года в регионе начинает работу специализированная юридическая приемная для участников СВО и членов их семей. Она будет работать в первую среду каждого месяца с 10.00 до 13.00 по адресу: город Орел, улица Октябрьская, дом 35, кабинет 401.

Обратиться в приемную можно с вопросами, касающимися в первую очередь трудоустройства и трудового законодательства, уточнили в ФПОО. Прием будут вести специалисты Федерации профсоюзов Орловской области, представители службы занятости и адвокаты. При необходимости к консультациям будут привлекаться специалисты других ведомств. Это позволит оказывать комплексную помощь в решении самых разных правовых и социальных вопросов, с которыми сталкиваются участники СВО и их близкие.

ИА “Орелград”