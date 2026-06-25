Эффективность совместных налоговых проверок выросла в 4,4 раза

Налоговики и полиция озвучили текущие итоги совместной работы.

Управление ФНС России по Орловской области обнародовало итоги совместной работы с правоохранительными органами. Как сообщила пресс-служба ведомства, в 2025 году количество выездных налоговых проверок, проведенных с участием сотрудников полиции, выросло более чем в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом. При этом их эффективность оказалась в 4,4 раза выше, чем у проверок, проведенных без участия правоохранителей.

Отметим, что итоги совместной работы обсудили участники межведомственного совещания, которое прошло в региональном управлении налоговой службы. Там было отмечено, что сегодня уже около половины всех выездных налоговых проверок в Орловской области проводятся с привлечением правоохранительных органов. Такое взаимодействие позволяет более оперативно выявлять и пресекать налоговые правонарушения, а также более эффективно возмещать ущерб, причиненный бюджету.

На совещании также рассматривались проблемные вопросы, возникающие при раскрытии налоговых преступлений. Среди них было отмечено незаконное возмещение бюджетных средств и противоправные действия при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Практика создания фирм-однодневок с «подложными» учредителями и руководителями пока до конца не искорена. В такой ситуации повышается роль работы по профилактике и упреждению преступлений экономической направленности.

Пресс-служба УФНС России по Орловской области также напоминает, что выездная налоговая проверка представляет собой крайнюю меру, и ее можно избежать. Для этого предпринимателям и организациям советуют пользоваться интерактивным ведомственным сервисом «Как меня видит налоговая». Найти его можно в личном кабинете налогоплательщика. Сервис позволяет получить доступ к основным показателям финансово-хозяйственной деятельности, которые налоговый орган учитывает при отборе налогоплательщиков для предпроверочного анализа и планирования проверок.

Налоговая служба призывает налогоплательщиков активнее использовать этот инструмент для «работы над ошибками» и выстраивания прозрачных отношений с государством. Также в УФНС сообщили, что в Орловской области по состоянию на 1 июня 2026 года число отказов в государственной регистрации юридических лиц составило 19,5 процента от общего количества принятых решений. Благодаря активному использованию жителями региона электронных сервисов этот показатель снизился на 4 процента по сравнению с прошлым годом.

«В числе причин принятия отрицательных решений при государственной регистрации остаются: несоответствие представленных учредительных документов установленным требованиям; заполнение форм заявлений без соблюдения требований к оформлению документов; неверное заполнение сведений об адресе», – перечислили в пресс-службе УФНС.

ИА “Орелград”