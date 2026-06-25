Причиной закрытия заправок в Орловской области назвали ажиотаж

АЗС самим нужна «дозаправка», поясняют чиновники.

Член правительства Орловской области – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Сергей Латынин прокомментировал сложившуюся ситуацию. 25 июня на АЗС очереди, на некоторых отсутствуют некоторые виды топлива, замечены длительные «технические перерывы». Всему виной возросший в три раза спрос, заявил в беседе с журналистами «Вести-Орел» Латынин.

«Чтобы принять бензовозы и пополнить запасы, и увеличить количество техники в три раза, в связи с этим ажиотажем, это очень сложно, – сказал член правительства. – Даже имея на своих базах на территории Орловской области топливо, время заправки бензовоза, время доставки до АЗС, время слива этого топлива в емкости на АЗС – это достаточно большой промежуток».

Заправляясь и забирая больше топлива, чем обычно, «мы сами создаем этот ажиотаж», пояснил чиновник.

По заверению властей, на государственных заправках рост цен отсутствует. С другими игроками рынка будут разбираться с помощью УФАС. Как только ажиотаж спадет, водители перестанут закупать бензин впрок, логистика вернется в норму – заправки перестанут закрываться на дозаправку.

Напомним, накануне в Орловской области ввели ограничения на отпуск топлива: в пределах городов – 30 литров, на трассах – 50. Губернатор Орловской области сравнил происходящее с неоправданно завышенным спросом на гречку и туалетную бумагу во время ковида.

ИА “Орелград”