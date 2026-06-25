Водитель из Калужской области ответил в орловском суде

Он получил наказание за вождение по поддельным правам.

Хотынецкий районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Калужской области. Последнего обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации (приобретение, хранение, перевозка в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего право управления транспортными средствами).

Как сообщили в пресс-службе Хотынецкого районного суда, житель Калужской области попался. Когда на орловской дороге был остановлен для проверки инспектором Госавтоинспекции. В тот момент он управлял автомобилем марки «KIA RIO». На требование полицейского предъявить водительское удостоверение он передал ему права, которые, как выяснилось позже, являлись поддельными. Но сам водитель выдавал его за подлинный документ. При этом он отлично знал о том, что удостоверение является фальшивым.

У инспектора ГАИ возникли подозрения. Проверка удостоверения по базе данных сразу показала, что права – фальшивые. Согласно заключению экспертизы, которая позднее изучила подозрительный документ, предъявленный водителем бланк водительского удостоверения образца 2018 года не соответствовал по способу воспроизведения изображений и наличию элементов защиты подлинным бланкам аналогичного образца. Он был изготовлен в кустарных условиях с помощью цветного принтера.

В судебном заседании калужанин полностью признал свою вину и поддержал ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства, согласившись с предъявленным обвинением. Он рассказал, что буквально купил права за 45 тысяч рублей у неизвестного ему человека.

«Действия подсудимого суд квалифицировал по части 3 статьи 327 УК РФ как приобретение, хранение, перевозка в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего право. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке, добавили в пресс-службе Хотынецкого районного суда.

ИА “Орелград”