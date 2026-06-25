Инфляция в Орловской области замедлилась

Цены в регионе в мае даже снизились по отношению к апрелю.

По оперативным данным Росстата, цены в Орловской области в мае 2026 года снизились на 0,13 процента по сравнению с предшествовавшим ему апрелем. Годовая инфляция в регионе замедлилась до 4,97 процента, что ниже общероссийского показателя, который составил 5,31 процента. Основной вклад в месячное снижение цен внесло продовольствие, которое подешевело за месяц на 1,78 процента. В то же время непродовольственные товары выросли в цене на 0,3 процента, а услуги подорожали заметнее всего – на 1,37 процента.

Как сообщает Орловское отделение Банка России, в годовом выражении продовольственные товары в регионе выросли в цене на 1,78 процента, непродовольственные – на 4,69 процента, а услуги – на 9,83 процента, превысив общую инфляцию в регионе. С исключением сезонного фактора цены в мае также снизились по сравнению с апрелем. Как считают специалисты регулятора, основными причинами стали расширение предложения на отдельных продуктовых рынках, снижение спроса на некоторые непродовольственные товары, а также укрепление рубля.

Кстати, Банк России рассчитывает месячный прирост цен с сезонной корректировкой, «очищая» показатель от влияния таких факторов, как урожай, ежегодная индексация тарифов ЖКХ и летний спрос на туристические поездки. В целом по России годовая инфляция в мае продолжила снижаться и составила 5,31 процента после 5,58 процента в апреле. Месячный прирост цен с исключением сезонности замедлился до 1,8 процента в пересчете на год.

Товары и услуги, цены на которые подвержены сильным колебаниям, в мае дорожали слабее или дешевели. Цены на товары, зависящие от спроса, росли сдержанно. Однако услуги продолжали дорожать высокими темпами, что связано с сохранением повышенного спроса в этом сегменте и высокой долей оплаты труда в затратах организаций. Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, способствующую замедлению инфляции до целевого уровня в 4 процента, отметили также в орловском отделении регулятора.

ИА “Орелград”