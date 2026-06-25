Суд обязал «Кромской Акваснаб» обеспечить жителей поселка качественной водой

Удовлетворен иск Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

Основанием для обращения в суд послужила жалоба местной жительницы на воду с неприятным запахом и желтым цветом. Лабораторные исследования подтвердили превышение содержания общего железа в воде, подаваемой в домовладение заявительницы. Показатель составил 1,58 мг/дм. куб при нормативе не более 1 мг/л. При этом вода из артезианской скважины соответствовала требованиям, что указывает на проблемы на участке водопроводной сети.

«Кромской Акваснаб» является гарантирующей организацией в сфере водоснабжения на территории района и фактически эксплуатирует сети, по которым вода поступает жителям. Представители ответчика и администрации района признали исковые требования, однако просили увеличить срок устранения нарушений. Суд счел это обоснованным.

Кромской районный суд удовлетворил иск о понуждении устранить нарушения санитарного законодательства. В течение восьми месяцев предприятие должно обеспечить население улицы 30 лет Победы в поселке Кромы питьевой водой, соответствующей гигиеническим нормативам по содержанию железа.

Решение может быть обжаловано в Орловский областной суд.

ИА “Орелград”