Орловская компания по суду отбилась от крупных штрафов

Суд отменил штрафы Ростехнадзора в отношении орловского предприятия.

Арбитражный суд Орловской области отменил сразу два постановления Приокского управления Ростехнадзора о привлечении к административной ответственности ООО «Антон и К». Как следует из материалов дела, в августе 2024 и октябре 2025 года Ростехнадзор вынес постановления о назначении двух штрафов в отношении Общества на общую сумму 400 тысяч рублей. Основанием послужило несоблюдение требований промышленной безопасности.

По версии надзорного органа, предприятие эксплуатировало опасный производственный объект по переулку Маслозаводскому в Орле, а именно сеть газопотребления АБЗ, без соответствующей лицензии, а также не представило сведения об организации производственного контроля за 2024 год. Компания не согласилась с вынесенными постановлениями и обратилась в суд. Ее представители пояснили суду, что Общество не является владельцем или пользователем сети газопотребления, зарегистрированной в государственном реестре опасных производственных объектов.

С 2015 года деятельность асфальтового завода была приостановлена контролирующими органами, газопотребления на объекте нет, а газовое оборудование опломбировано. Договор аренды муниципального имущества, в состав которого входили производственные объекты, был расторгнут еще в 2018 году. В ходе судебного разбирательства было установлено, что сеть газопотребления не передавалась указанной компании, в собственности или пользовании предприятия не находилась и в реестре муниципального имущества не значится.

Более того, газорегуляторный пункт, который фигурировал в материалах административных дел, в аренду компании тоже не передавался, что подтверждалось материалами дела и ранее. Дело в том, что в 2015 году эта информация уже направлялась в Ростехнадзор. И теперь, уже в наши дни, акт проверки от 2015 года также подтвердил отсутствие у предприятия газового оборудования в эксплуатации. Суд также отклонил довод Ростехнадзора о пропуске срока на обжалование.

Как было установлено, постановления направлялись с ошибками в наименовании организации, из-за чего письма не могли быть доставлены адресату. Суд посчитал, что административный орган не представил убедительных доказательств наличия в действиях компании состава административного правонарушения. Поэтому оспариваемые постановления были признаны незаконными и отменены в полном объеме. Однако это решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

ИА “Орелград”