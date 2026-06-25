Орловский бизнес-омбудсмен призвал уточнить статью о мошенничестве

Евгений Лыкин считает, что надо уточнить терминологию.

Как сообщили в аппарате правозащитника, предложение было озвучено на полях XIV межрегионального Форума уполномоченных по защите прав предпринимателей, прошедшего в Ярославле. В нем приняли участие представители более чем шестидесяти регионов России. Среди спикеров был и Евгений Лыкин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области. Он выступил с докладом на тему: «Административное давление на бизнес через уголовное преследование: проблемы и пути решения».

«Евгений Лыкин отметил расхождение в правоприменении: примечание к статье 159 УК РФ ограничивает сферу частей 5-7 договорами между индивидуальными предпринимателями и коммерческими организациями, тогда как Конституционный Суд и практика трактуют предпринимательскую деятельность шире, – сообщается на сайте правозащитника. – В результате хищения при исполнении государственных и муниципальных контрактов квалифицируют по «общеуголовным» частям статьи 159 УК РФ, что лишает предпринимателей специальных гарантий, включая запрет на содержание под стражей по части 1.1 статьи 108 УПК РФ».

Поясним, что статья 159 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за совершение мошенничества. В Орловской области в 2025 году в отношении предпринимателей по данной статье было возбуждено 72 уголовных дела, в то время как общее число уголовных дел в отношении орловских бизнесменов за год составило 106. Для сравнения, в 2024 году орловские следователи завели на предпринимателей всего 43 уголовных дела, в том числе 25 по статье 159 УК РФ. То есть, уголовное давление на орловский бизнес выросло более чем вдвое.

«Евгений Лыкин предложил законодательно уточнить примечание к статье 159 УК РФ, заменив «коммерческая организация» на «юридическое лицо», проиндексировать пороги ущерба по частям 1-4 статьи 159 УК РФ с учетом инфляции, а также ограничить возбуждение уголовных дел по налоговым составам до завершения арбитражного рассмотрения спора о доначислениях. Эти меры снизят административное давление на бизнес и укрепят доверие предпринимателей к правосудию», – добавили в аппарате правозащитника.

ИА “Орелград”