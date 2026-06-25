В казну города Мценская включили зелень

Зеленый фонд орловского города оценили в 7 миллионов рублей.

Управление по муниципальному имуществу города Мценска представило депутатскому корпусу информацию о ходе учета и сохранности зеленых насаждений на городских территориях. По состоянию на 1 июня 2026 года, общая стоимость зеленых насаждений, учтенных в реестре муниципального имущества, превысила 7 миллионов рублей. Эта работа ведется в рамках исполнения решения Мценского городского Совета народных депутатов от 22 марта 2024 года. Реестр ведет управление в соответствии с Положением «Об учете муниципального имущества и о ведении реестра муниципального имущества Мценска», утвержденным еще в 2008 году.

Как следует из представленного отчета, в муниципальной казне на сумму 5,179 миллиона рублей учтены газоны, кустарники, деревья и объекты озеленения, расположенные на различных общественных территориях. Среди них имеются 68 кустов калины на улице Мира, семь туй западных и 24 куста можжевельника в сквере Танкистов, 91 красный дуб на «Мценской Версте», а также озеленение территории «умной спортивной площадки» в микрорайоне Коммаш.

На балансе муниципальных учреждений находятся зеленые насаждения общей стоимостью 1,823 миллиона рублей. Это газоны и деревья в парке культуры и отдыха на улице Гагарина, в сквере Фета, озеленение на территории водозабора и в школах города. Помимо этого, на забалансовом счете муниципальных учреждений учтены зеленые насаждения на сумму 2,285 миллиона рублей, которые пока не числятся в основном реестре. В их числе насчитывается 1068 деревьев и 134 кустарника, выявленных в ходе инвентаризации 2025 года.

На «забалансе», в частности, значатся многочисленные посадки в парке Калинникова и парке культуры и отдыха, это березы, вязы, дубы, липы, сосны и туи, а также обширные газоны. Сохранность и учет зеленых насаждений, находящихся в хозяйственном ведении предприятий или оперативном управлении учреждений, обеспечивает сам правообладатель имущества. Что касается муниципальной казны, то организацию озеленения городских территорий и контроль за посадкой и выпиловкой зеленых насаждений производит управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

Специалисты этого управления готовят технические задания и контролируют исполнение муниципальных контрактов на выполнение работ по уходу за зелеными насаждениями, благоустройству и санитарной уборке парков и скверов. Так, в рамках заключенных муниципальных контрактов в прошлом году были выполнены значительные объемы работ, в том числе стрижка живой изгороди на площади 5386 квадратных метров, покос травы на площади более 2 миллионов квадратных метров, снос 454 сухих и аварийных деревьев, а также расчистка от поросли и мелколесья на площади 8540 квадратных метров.

ИА “Орелград”