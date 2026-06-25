Под Бельдяжками не нашли ценных древностей

Археологи считают, что строительству орловского картофельного комплекса древности не помешают.

В Кромском районе археологи обследовали земельный участок, где планируется построить селекционно-семеноводческий центр элитного семеноводства картофеля. По итогу археологических работ положительное заключение выдала и государственная историко-культурная экспертиза. Из акта экспертизы следует, что обследованный участок площадью 6,64 гектара расположен у северной окраины села Бельдяжки.

Кстати, этот населенный пункт в свое время получил широкую известность благодаря фильму «О чем говорят мужчины», где герои обсуждали «бельдяжскую» тему. Теперь же это место вновь оказалось в центре внимания, но уже в связи с масштабным инвестиционным проектом. Работы проводило ООО «Белгородская археологическая экспертиза» в июне 2026 года. Археологи заложили на участке семь разведочных шурфов, по периферии участка в местах с сохранившимся почвенным слоем, свободных от уже ведущейся стройки.

Исследования проводились на основании открытого листа, выданного Министерством культуры РФ. Визуальное обследование местности, а также изучение грунта в шурфах не выявили никаких следов древних поселений или захоронений. Стратиграфия почвы на всех семи участках оказалась однотипной, археологических предметов и признаков культурного слоя не обнаружено. Ближайшие объекты археологического наследия, которые могли бы помешать стройке, находятся далеко.

Это городище Кромы XVI–XVII веков и селище Кромы IX-XII и XII-XIV веков. Они расположены в семи километрах к северо-востоку от обследованного участка. Таким образом, новый селекционно-семеноводческий центр не затронет исторические памятники федерального значения. Сам участок для строительства выбран на левом высоком берегу реки Тишинки, правого притока Кромы. Высотные отметки здесь составляют 202-208 метров над уровнем моря, а превышение над поймой реки достигает 22-28 метров.

Рельеф местности с уклоном в юго-восточную сторону типичен для Среднерусской возвышенности, отмечают эксперты. Кстати, в XIX – начале XX века, судя по трехверстной военно-топографической карте Российской империи, здесь вообще не было никаких населенных пунктов. Что касается строительства комплекса, то он будет рассчитан на производство 21 тысячи тонн семян картофельной суперэлиты и элиты в год. Строительство ведется рядом с уже действующим селекционно-семеноводческим центром предприятия «Мираторг».

Проект реализуется в рамках развития сельскохозяйственного кластера региона. Кстати, на момент проведения археологических работ на участке уже вовсю велась стройка, и это лишний раз подтверждает вывод экспертов о том, что эта земля давно используется в хозяйственных целях. На основании положительного заключения экспертизы теперь можно смело продолжать строительные, мелиоративные и прочие хозяйственные работы. По закону, если в процессе стройки все же будет обнаружен объект, обладающий признаками культурного наследия, работы необходимо будет немедленно приостановить и уведомить о находках региональное управление охраны памятников.

ИА “Орелград”