Модернизацию объектов АПК просубсидируют

Правительство Орловской области актуализировало порядок предоставления мер господдержки.

Правительство Орловской области внесло изменения в порядок предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение оборудования для маркировки молочной продукции. Новая редакция порядка, утвердил которую лично губернатор Андрей Клычков, уточняет процедуры подачи заявок на получение государственной поддержки для сельхозтоваропроизводителей.

Одно из новшеств касается условий размещения информации о субсидиях. Данные о предоставляемых субсидиях теперь в течение 10 рабочих дней размещаются на едином портале бюджетной системы РФ в порядке, установленном Минфином России. Упрощена процедура подачи заявок на участие в отборе проектов, которые представляются в департамент сельского хозяйства Орловской области как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

Уточнены и требования к участникам. В частности, введено дополнительное требование об отсутствии у заявителя просроченной задолженности по возврату в областной бюджет иных субсидий, бюджетных инвестиций, а также иной неурегулированной задолженности перед Орловской областью. Кроме того, для участников отбора вводятся обновленные формы справок о структуре учредителей и участников юридического лица с указанием ИНН и долей участия. Документы должны быть предоставлены по типовым формам, утвержденным приказом департамента сельского хозяйства.

Заявители отныне также обязаны подтверждать, что они не находятся в перечнях организаций и лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, в том числе по спискам ООН, а также не являются иностранными агентами в соответствии с Федеральным законом № 255-ФЗ. В числе документов, которые необходимо приложить к заявке, теперь фигурирует копия соглашения об участии в реализации региональной программы по повышению производительности труда или национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Из текста исключено дублирующее определение офшорных компаний, при этом сохранены требования к доле их участия в уставном капитале заявителей (не более 25 процентов). Как и прежде, не учитывается участие офшоров в капитале публичных акционерных обществ, акции которых обращаются на организованных торгах в РФ. Обновленный порядок распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, реализующих инвестиционные проекты по созданию и модернизации объектов АПК, а также на предприятия, внедряющие обязательную маркировку отдельных видов молочной продукции.

ИА “Орелград”