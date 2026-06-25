В аварии под Орлом травмы получили два ребенка

Пострадавшие госпитализированы.
Накануне, 24 июня, на 1 км + 500 м автодороги «Грачевка – Лесная – Большая Куликовка» водитель 2006 года рождения за рулем автомобиля Kia Spectra допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие.
В результате происшествия травмы получили двое несовершеннолетних пассажиров 2019 года рождения. Оба ребенка госпитализированы в БУЗ ОО НКМЦ им. З. И. Круглой, сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области.
Обстоятельства ДТП уточняются.
ИА “Орелград”