Суды обязали назначить двум орловчанкам «чернобыльскую пенсию»

Жительницам Орловской области удалось отстоять право на досрочную пенсию.

Покровский районный суд рассмотрел иск местной жительницы к Отделению Социального фонда России по Орловской области. Она просила признать за ней право на досрочное назначение пенсии по старости в связи с проживанием на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Напомним, что согласно Закону РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», гражданам, проживающим в зоне с льготным социально-экономическим статусом, пенсия по старости назначается с уменьшением возраста на 1 год и дополнительно на 1 год за каждые 4 года проживания в такой зоне, но не более чем на 3 года в общей сложности

Этой нормой и решила воспользоваться орловчанка. Ранее она обратилась в пенсионный орган с заявлением о назначении пенсии со снижением общеустановленного возраста, однако получила отказ. Специалисты Социального фонда учли только один период ее проживания в зоне с льготным социально-экономическим статусом – с 1 января 1997 года по 31 января 1998 года (1 год 1 месяц 1 день). Этого оказалось недостаточно для снижения пенсионного возраста.

Не согласившись с решением, орловчанка обратилась в суд и указала в своем иске, что чиновники не учли периоды ее постоянного проживания на загрязненной территории с 18 января 1991 по 13 августа 1993 года, с 13 сентября 1993 по 11 мая 1994 года и с 28 февраля 1995 по 31 декабря 1996 года. А именно эти периоды в совокупности дают право на уменьшение ей пенсионного возраста на 1 год. Суд исследовал представленные доказательства.

Он пришел к выводу, что общая продолжительность проживания истицы в спорные периоды на территории, относившейся к зоне с льготным социально-экономическим статусом, составляет 5 лет 1 месяц. А такой период проживания дает право на снижение пенсионного возраста. Исковые требования были удовлетворены, но чтобы получить право на досрочную пенсию, орловчанке потребуется дождаться, пока решение суда вступит в законную силу.

Аналогичное дело рассмотрел и Новосильский районный суд, который тоже удовлетворил иск местной жительницы к Отделению Фонда пенсионного и социального страхования России по Орловской области. Женщина добилась снижения пенсионного возраста на три года, подтвердив факт проживания на территории, пострадавшей от радиационного загрязнения после аварии на Чернобыльской АЭС. В суд она тоже пошла после того, как пенсионный орган отказал ей в досрочном установлении пенсии. Причиной отказа стало отсутствие сведений о ее проживании на загрязненной территории до 1994 года.

В иске женщина указала, что с момента рождения и по настоящее время она зарегистрирована в населенном пункте, территория которого в период с 26 апреля 1986 года по 31 января 1998 года относилась к зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Как сообщили в пресс-службе Новосильского райсуда, было установлено, что на момент катастрофы на Чернобыльской АЭС и не менее восьми лет истица проживала на территории зоны с льготным социально-экономическим статусом. В числе доказательств было учтено ее обучение в местной школе. В результате суд признал за истицей право на снижение общеустановленного пенсионного возраста на три года.

ИА “Орелград”