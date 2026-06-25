В Орле бывшее кафе решило выйти из «Сказки»

Строение предложили переместить в общественно-деловую зону.

На сессии 26 июня депутаты Горсовета Орла рассмотрят внесение изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел» и Правила землепользования и застройки. Две корректировки касаются экс-кафе «Сказка», расположенного в зеленой зоне. (Она в разное время носила названия сквер Сталина, «Сказка», Промышленный).

Предлагаются изменения функциональной зоны «Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)» на функциональную зону «Общественно-деловая зона» в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0030411:792, 57:25:0030411:793 площадью 495 кв. м, площадью 439 кв. м (город Орел, улица Московская, дом 30). По ним же изменение территориальной зоны Р-1 «Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) на территориальную зону О-1 «Зона делового, общественного и коммерческого назначения».

Напомним, перераспределение земли после закрытия кафе и организации магазина вызвало бурное обсуждение. Представитель собственника заверял, что изменение этажности не планируется, как и расширение в строну зеленой зоны. Через некоторое время сооружения начали продавать по частям.

ИА “Орелград”