УФАС приостановило земельный аукцион под Орлом

Ведомство проверит условия продажи участка в Новодеревеньковском районе.

Орловское УФАС России приостановило проведение открытого электронного аукциона по продаже земельного участка в Новодеревеньковском районе. Торги приостановлены до рассмотрения по существу жалобы, поступившей в ведомство. Заявитель усомнился в законности выставления на торги участка, предназначенного для размещения магазина, полагая, что организатор торгов мог нарушить требования Земельного кодекса РФ.

Он указал в своей жалобе, что отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Новодеревеньковского района выставил на торги земельный участок площадью 30 квадратных метров в поселке Михайловка. Участок имеет разрешенное использование «магазин», что предполагает строительство здания. Однако, по мнению заявителя, в соответствии с пунктом 7 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, если основной вид разрешенного использования земельного участка предусматривает строительство зданий и сооружений, такой участок должен предоставляться не в собственность, а в аренду на торгах.

Таким образом, продажа участка в собственность с аукциона, по версии заявителя, может являться нарушением закона. В жалобе также отмечается, что на данном земельном участке уже находится магазин, который, по информации заявителя, не зарегистрирован как объект капитального строительства. Это добавляет неопределенности. На данный момент Орловское УФАС России признало жалобу достаточной для принятия к рассмотрению и направило уведомление организатору торгов, заявителю и оператору электронной площадки. Проведение аукциона приостановлено до вынесения решения.

Рассмотрение жалобы назначено на 1 июля 2026 года. Заседание пройдет в дистанционном формате с использованием системы видеоконференцсвязи. Организатору торгов необходимо представить письменные объяснения и документы по доводам жалобы. Заявитель требует признать свою жалобу обоснованной, а действия организатора торгов – незаконными, и аннулировать извещение о проведении аукциона. Антимонопольный орган, конечно, во всем разберется, а его решение определит дальнейшую судьбу торгов и ответит на вопрос о законности продажи спорного участка.

ИА “Орелград”