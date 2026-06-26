Долг по зарплате на 15 миллионов рублей выявлен в Орловской области

Инспекция труда выявила долг, который начал копиться еще год назад.

Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Орловской и Брянской областях в ходе внеплановой проверки ООО «Фабер» обнаружила задолженность по заработной плате за период с апреля 2025 года по апрель 2026 года. Сумма долга перед 57 работниками составила 15,613 миллиона рублей. Как сообщили в инспекции, по итогам проверки работодателю выдано предписание об устранении нарушений. В настоящее время принимаются меры для восстановления трудовых прав работников.

Отметим, что тема задолженности по зарплате находится на особом контроле региональных властей. Так, в июне этот вопрос обсуждался на заседании межведомственной комиссии по противодействию формированию просроченной задолженности по заработной плате в Орловской области. С докладом о проводимых контрольных мероприятиях там выступил руководитель инспекции труда Сергей Авдеев.

По его словам, за пять месяцев 2026 года инспекцией было проведено 17 контрольных мероприятий, в том числе восемь плановых и девять внеплановых. В результате было выявлено 27 нарушений трудового законодательства, выдано 15 обязательных для исполнения предписаний. Благодаря обращениям граждан и вмешательству трудовой инспекции в 2026 году погашена задолженность по заработной плате у девяти работодателей на общую сумму почти 43 миллиона рублей, задолженность была погашена перед 953 работниками. Однако проблема остается острой, и ее решением занимается не только инспекция труда.

Так, на днях случай нарушения трудовых прав был пресечен Новодеревеньковской межрайонной прокуратурой. Проверка показала, что на предприятии по переработке пищевой продукции нарушались сроки выплаты заработной платы. Перед 15 работниками образовалась задолженность, превысившая 740 тысяч рублей. По мотивам проверки межрайонный прокурор внес директору предприятия представление об устранении нарушений.

Кроме того, как сообщила пресс-служба прокуратуры Орловской области, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). После вмешательства надзорного ведомства задолженность перед работниками была погашена в полном объеме. Кстати, инспекция труда и прокуратура регулярно напоминают орловским работодателям о недопустимости задержек зарплаты, за что предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

ИА “Орелград”