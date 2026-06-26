Под Орлом чиновника и бизнесмена осудили за снег

Областной суд подтвердил приговор за хищение бюджетных средств.

Орловский областной суд оставил в силе приговор Ливенского районного суда, вынесенный ранее в отношении бывшего главы администрации Вышнее Ольшанского сельского поселения Юрия Долгих и индивидуального предпринимателя Валентины Ряполовой. Суд первой инстанции признал их виновными в хищении бюджетных средств путем мошенничества. Было установлено, что осужденные похитили 476 тысяч рублей, которые были выделены на расчистку дорог от снега, однако работы фактически выполнялись другой организацией на безвозмездной основе.

Действия осужденных суд первой инстанции квалифицировал по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере). Преступление было совершено в период с декабря 2023 года по март 2024 года. Долгих был приговорен к выплате штрафа в размере 400 тысяч рублей с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на 1 год.

Ряполова была признана виновной в пособничестве в мошенничестве и оштрафована на 300 тысяч рублей. Суд установил, что Долгих, занимая должность главы администрации сельского поселения, заключил с ИП Ряполовой договоры подряда на расчистку дорог от снега в нескольких селах. Однако фактически эти работы выполнялись бесплатно тракторами ООО «Заря», которые чистили дороги по мере необходимости. Ряполова не задействовала свою технику, а полученные от администрации деньги передавала главе поселения. По крайней мере, к такому выводу пришли следствие и суд.

Кстати, в ходе следствия и суда были допрошены десятки свидетелей, в том числе жители сел, где якобы убирали снег, трактористы и сотрудники администрации. Они подтвердили, что зимой 2023-2024 годов дороги чистили только тракторы ООО «Заря» с соответствующей маркировкой, а технику Ряполовой никто из свидетелей припомнить не сумел. Бухгалтер сельского поселения пояснила, что договоры заключались по факту выделения денег, а проверка их исполнения фактически не проводилась.

Интересно, что одним из главных доказательств вины в суде стала аудиозапись разговора, где бизнес-вумен фактически признается, что не чистила дороги, поскольку эту работу делала «Заря», а полученные бюджетные средства передала главе поселения. Также суд исследовал договоры подряда, акты выполненных работ и платежные документы, подтверждающие перечисление на счет ИП в общей сложности 476 тысяч бюджетных рублей.

Адвокат осужденной подал апелляционную жалобу, настаивая на отсутствии состава преступления в ее действиях и гражданско-правовом характере отношений. Прокурор тоже внес апелляционное представление, считая приговор чрезмерно мягким в части квалификации действий Ряполовой. Судебная коллегия областного суда согласилась с выводами районного суда о доказанности вины, но исключила из приговора недопустимые доказательства, а именно показания свидетеля, основанные на слухах.

В остальном приговор был оставлен без изменений. Долгих и Ряполова в солидарном порядке обязаны возместить причиненный ущерб – 476 тысяч рублей они сообща должны вернуть администрации Вышнее Ольшанского сельского поселения. Ранее наложенный арест на имущество осужденных сохранен до исполнения приговора в части гражданского иска. После рассмотрения дела в облсуде приговор вступил в законную силу.

ИА “Орелград”