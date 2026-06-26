Орловским бюджетникам гарантировали зарплаты

Правительство региона утвердило порядок финансирования бюджета в условиях нехватки средств.

Правительство Орловской области внесло изменения в механизм исполнения областного бюджета. Документ определяет новый порядок распределения денежных средств на случай, если на едином счете бюджета их вдруг окажется недостаточно. Так, региональный департамент финансов получил право приостанавливать формирование и отправку расходных расписаний в Управление Федерального казначейства, если на едином счете областного бюджета возникает отрицательный остаток.

Под недостаточностью средств в постановлении областного правительства понимается ситуация, при которой «остаток на счете уменьшается на сумму невыясненных поступлений и остатков средств, привлеченных с казначейских счетов в установленном порядке». При этом в первоочередном порядке будут финансироваться расходы по специальному перечню, который также утвердило областное правительство.

В него включены социально значимые статьи: оплата труда работников государственных учреждений и органов власти, взносы по обязательному социальному страхованию, социальные выплаты населению. Также в число приоритетных попали субвенции местным бюджетам в части оплаты труда, расходы на оплату услуг связи, коммунальных услуг, продуктов питания и медикаментов для государственных учреждений.

В перечне первоочередных расходов выделены содержание организаций социального обслуживания граждан с круглосуточным пребыванием людей, обеспечение детей-сирот в государственных образовательных организациях, обслуживание государственного долга Орловской области, а также расходы Дорожного фонда. Кроме того, в приоритетном порядке будут финансироваться мероприятия, связанные с ухудшением геополитической ситуации, расходы за счет средств резервного фонда правительства региона и исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета.

Расходы на другие обязательства будут производиться в порядке календарной очередности. Это означает, что все остальные бюджетные платежи будут проводиться по мере поступления средств и в хронологическом порядке, без каких-либо дополнительных приоритетов. Стоит также отметить, что правительство региона до 1 января 2027 года приостановлено действие пункта, регулировавшего правила направления экономии, образовавшейся по результатам проведения закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд.

Как уже писал «Орелград», ранее этот пункт обязывал главных распорядителей бюджетных средств направлять сэкономленные при закупках деньги на оплату труда и социальные выплаты. Больше это требование не действует, по крайней мере, до конца текущего года.

ИА “Орелград”