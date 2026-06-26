В Орле оштрафовали стоматологию

К ответственности клинику привлекли за нарушения лицензионных требований.

Административные материалы рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Стоматологическая клиника обвинялась в совершении административной правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ (нарушение лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности). Дело было заведено по мотивам внепланового инспекционного визита, проведенного Территориальным органом Росздравнадзора по Орловской области в мае 2026 года. Тогда и были выявлены нарушения.

Как следует из материалов дела, основанием для проверки послужили обращения граждан о фактах «угрозы причинения вреда жизни и здоровью при оказании стоматологических услуг». В ходе внепланового инспекционного визита было установлено, что в кабинете врача-стоматолога-хирурга отсутствовали обязательное оборудование и инструменты. Речь идет о негатоскопе и глазных зондах, наличие которых предусмотрено порядком оказания стоматологической помощи взрослому населению.

Также у медицинской организации не оказалось действующего договора на техническое обслуживание диатермокоагулятора, что является нарушением лицензионных требований. Кроме того, проверяющие установили, что в медицинской карте несовершеннолетнего пациента 2019 года рождения был указан код услуги приема врача-стоматолога-терапевта, тогда как следовало использовать код приема детского стоматолога. При этом в организации пояснили, что прием детей не осуществляется из-за отсутствия специалиста, однако в карте пациента имелось заключенное дополнительное соглашение на оказание услуг.

В положении о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности отсутствовали обязательные разделы: функции комиссии, сроки проведения контроля, права и обязанности участвующих лиц, порядок использования результатов контроля. В ходе проверки также были выявлены медицинские изделия с истекшим сроком годности, что свидетельствует о ненадлежащем внутреннем контроле.

По факту выявленных нарушений еще в мае 2026 года был составлен протокол об административном правонарушении. Поскольку дела данной категории рассматривают судьи арбитражных судов, Росздравнадзор обратился в арбитражный суд Орловской области с заявлением о привлечении клиники к ответственности. В ходе судебного разбирательства ответчик частично признал нарушения и сообщил о принятых мерах.

В частности, уже приобретены недостающие негатоскоп и глазные зонды, заключено дополнительное соглашение на техническое обслуживание диатермокоагулятора. Также ведется работа по приведению положения о внутреннем контроле в соответствие с требованиями, новую редакцию планируется утвердить в ближайшие дни.

Суд, оценив представленные доказательства, пришел к выводу о наличии в действиях клиники состава административного правонарушения. Но он также учел, что клиника относится к малому бизнесу, что она признала вину и добровольно устранила часть нарушений. Поэтому ей назначили наказание в виде штрафа в размере 4000 рублей, то есть по нижнему пределу санкции для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

ИА “Орелград”