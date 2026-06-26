На Орловщине разрешили отменять нерентабельные маршруты

Областные власти упростили отмену межмуниципальных автобусных маршрутов.

Изменения в порядок организации регулярных пассажирских перевозок утвердил губернатор Андрей Клычков. Свои постановлением глава региона уточнил процедуру установления, изменения и отмены межмуниципальных маршрутов. Как следует из преамбулы документа, тем самым областную нормативную базу привели в актуальное состояние. Наиболее заметным изменением стало то, что в документе появились дополнительные основания для отмены межмуниципальных маршрутов.

Отныне уполномоченный орган в сфере транспорта, то есть профильный региональный департамент, вправе прекратить действие маршрута, если открытый конкурс на право осуществления перевозок по нему признан несостоявшимся. Это происходит в случаях, когда по окончании срока подачи заявок не поступило ни одной или все поданные заявки были признаны не соответствующими требованиям конкурсной документации. Исключение составляет ситуация, когда принято решение о повторном проведении конкурса. А такое случается нередко.

Так, на днях департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области подвел итоги открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок в границах региона. Заявки на участие принимались до 23 июня 2026 года, а вскрытие конвертов состоялось 24 июня. Конкурс проводится на право осуществления перевозок по шести лотам, каждый из которых включал в себя один маршрут.

В перечень были включены маршруты № 520 «Орел – Топки», № 521 «Орел – Трудки», № 553 «Нарышкино – Глыбочки», № 555 «Орел – Глыбочки», № 619 «Орел – Хотынец (через Знаменское)» и № 621 «Орел – Красниково». По каждому маршруту в конкурсных условиях было предусмотрено использование одного основного и одного резервного автобуса. Расписание движения по маршрутам должны были утвердить по итогам конкурса. Но, судя по протоколу заседания конкурсной комиссии, на участие не было подано ни одной заявки.

Кстати, из обновленного губернатором документа следует, что конкретные обстоятельства несостоявшегося конкурса устанавливаются конкурсной комиссией. Решение об отмене маршрута принимается в течение 30 рабочих дней с даты подписания соответствующего протокола комиссии. Ранее такая норма в региональном законодательстве отсутствовала. Да и сама процедура отмены маршрутов в подобных случаях не была четко регламентирована.

Тем не менее, основания для отмены маршрутов в законодательстве имелись, и они сохранены в прежнем виде. В частности, маршрут может быть закрыт, если транспортное обслуживание населения по нему не осуществлялось более года со дня последней регулярной перевозки. В этом случае решение принимается в течение 10 рабочих дней после получения протокола комиссии, подтверждающего отсутствие перевозок.

Постановление губернатора также уточняет: межмуниципальный маршрут считается установленным, измененным или отмененным со дня внесения соответствующих сведений в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах Орловской области. Право на перевозки подтверждается именно записью в этом реестре. В документ внесены и другие изменения, но в основном редакционного характера.

В частности, скорректирована форма реестра маршрутов, уточнены формулировки, касающиеся полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований. Внесены правки в наименования и отдельные положения порядка установления и изменения маршрутов. Вероятно, новшества призваны сделать процесс управления межмуниципальными перевозками более прозрачным и оперативным, особенно в тех случаях, когда перевозчики не проявляют интереса к работе на том или ином маршруте, считая его нерентабельным.

ИА “Орелград”