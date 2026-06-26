Суд в десять раз снизил штраф колонии за просрочку отчетности в СФР

Предполагалось наказание по 500 рублей за каждого из 322 человек.

Арбитражный суд Орловской области частично удовлетворил заявление Федерального казенного учреждения «Колония-поселение № 7 УФСИН России по Орловской области» и снизил размер штрафа, назначенный Отделением Социального фонда России по Орловской области.

Основанием для привлечения к ответственности стало несвоевременное представление сведений по форме ЕФС-1 (подраздел 1.2 раздела 1) за 2025 год в отношении 322 застрахованных лиц — осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы и привлекаемых к труду. Отчетность должна была быть подана до 25 января 2026 года, однако фактически была направлена только 30 января. Просрочка составила 4 дня.

Первоначально СФР назначил штраф в размере 161 000 рублей (по 500 рублей за каждого из 322 человек). Учреждение не оспаривало факт нарушения, но просило снизить сумму санкции, ссылаясь на смягчающие обстоятельства: нарушение допущено впервые, связано с кадровыми изменениями, просрочка была незначительной, а ущерба бюджету и правам застрахованных лиц не причинено.

Суд согласился с доводами заявителя и снизил штраф до 16 100 рублей — в 10 раз меньше первоначальной суммы. При этом суд подтвердил, что состав правонарушения имел место, и решение СФР в части наличия нарушения является законным, однако его размер не соответствует принципам справедливости и соразмерности.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца.

ИА “Орелград”