Семье погибшего от атаки беспилотника обещали компенсацию

По словам мэра Орла Юрия Парахина, на уровне региона готовятся соответствующие документы.

Градоначальник сообщил в соцсетях, что 25 июня прошло выездное совещание в Северном районе на улице Раздольной, где устраняют последствия удара БПЛА. Готовятся документы для выделения 1 миллиона рублей семье орловца, который погиб во время атаки.

Парахин заявил, что темпы восстановления дома не сбавляют: ежедневно работают более 30 специалистов из разных организаций. Уже запустили два лифта, меняют окна, восстанавливают кладку на лоджиях. Как только завершим тепловой контур, приступят к остеклению балконов. Параллельно идет прием заявлений от жильцов на выплаты за утраченное имущество, машины и вещи первой необходимости.

Отметим, ранее в соцсетях распространили сообщение с критикой властей. В этой атаке погиб 28-летний Роман Орехов. Для его родителей это не просто потеря сына — рухнула вся жизнь. Роман был их единственным ребенком и опорой. Орловский автодорожный техникум помог с организацией похорон и поминок, помог финансово. Митрополит Тихон и глава Северного района выразили соболезнования, администрация предоставила ритуальные услуги. Когда речь зашла о материальной поддержке семьи, от администрации последовал ответ: «компенсация не предусмотрена». При этом родители Романа признаны потерпевшими по уголовному делу по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Возник вопрос: почему в других регионах — выплаты, а в Орле — нет? Жизнь орловца стоит меньше, чем жителей других регионов? Авторы сообщения сообщили о намерении направить жалобу председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и президенту Владимиру Путину.

Напомним, в результате атаки беспилотника в ночь на 14 июня в ЖК «Зеленый остров» повреждения получили около 180 квартир и десятки машин.

ИА “Орелград”