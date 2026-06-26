Орловский губернатор уехал в Минск

Программа насыщенная, сообщил в соцсетях Андрей Клычков.

Губернатор Орловской области прибыл в Минск для участия в XIII Форуме регионов Беларуси и России, ключевой темой которого стало экономическое взаимодействие как основа устойчивого развития Союзного государства.

В составе делегации глава региона провел рабочие встречи с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко и председателем Брестского облисполкома Петром Пархомчиком. Он отметил, что Гомельская и Брестская области являются давними и надежными партнерами Орловщины.

Программа форума насыщена и разделена по секциям, охватывающим широкий спектр вопросов — от продовольственной безопасности и промышленной кооперации до технологического суверенитета и работы с молодежью.

В ближайшее время начнется пленарное заседание с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой.

ИА “Орелград”