Орловцы призвали усилить контроль за нацпроектами

Такая рекомендация на региональном уровне дана областному правительству.

Около 140 миллионов рублей было направлено за минувшую неделю на реализацию нацпроектов в Орловской области. Об этом сообщила пресс-служба губернатора. Финансирование было выделено на стимулирующие выплаты медицинским работникам, приобретение лекарственных препаратов для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний, сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство общественных территорий и др.

«Напомним, что в 2026 году в Орловской области реализуется 42 региональных проекта в рамках 12 национальных проектов, – добавили в пресс-службе губернатора. – Для их финансового обеспечения предусмотрено 7,6 миллиарда рублей, в том числе 5,4 миллиарда рублей за счет средств федерального бюджета. Муниципальные образования принимают участие в реализации девяти региональных проектов».

Между тем, простые орловцы требуют ужесточить контроль за такими деньгами. Как уже рассказывал «Орелград», Орловский облсовет народных депутатов провел публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Орловской области за 2025 год. По итогам мероприятия его участники составили список рекомендаций. Среди прочего правительству Орловской области они посоветовали усилить контроль за реализацией региональных проектов в рамках национальных проектов. В 2025 году всего на реализацию нацпроектов в регионе было направлено 8,19 миллиарда рублей, или 99,2 процента от плана года.

Отметим, что аудит национальных проектов в 2025 году проводила Контрольно-счетная палата Орловской области. Приоритетом контроля стали расходы на строительство школ, модернизацию здравоохранения, ремонт дорог и благоустройство территорий. Всего было проверено использование 6,147 миллиарда рублей бюджетных средств. По итогам 18 контрольных мероприятий объектами контроля в рамках исполнения 183 требований КСП были предотвращены нарушения и устранены недостатки на общую сумму 311 миллионов рублей.

Как следует из отчета КСП, в 2025 году аудиторы сфокусировались на наиболее крупных инфраструктурных проектах региона. В частности, одна из проверок коснулась строительства моста через Оку в деревне Тайное Орловского муниципального округа. В ходе проверки КСП выявила эксплуатационные дефекты. Благодаря вмешательству аудиторов была утверждена «дорожная карта» по устранению недостатков. Подрядная организация уже восстановила деформационные швы моста, устранила нарушение целостности дорожного покрытия, исправила поперечный уклон обочины, укрепила обочины щебнем и очистила перильное ограждение от коррозии. Общая стоимость устраненных дефектов за счет подрядчика составила 22,7 миллиона рублей.

При проверке проекта-победителя Всероссийского конкурса комфортной городской среды в Новосильском районе аудиторы выявили дефекты на сумму 10,3 миллиона рублей. Подрядчик уже их устранил, в частности, восстановил декоративную дорожку, смонтировал вентиляционные зонты и привел в порядок резиновое покрытие. Администрация Новосильского района направила подрядчику требование о выплате неустойки в размере 1 миллион рублей за ненадлежащее исполнение обязательств. Подрядчик признал требования обоснованными.

При проверке капитального ремонта автомобильной дороги «Южный подъезд к г. Мценск» КСП выявила некачественно выполненные работы по укреплению откосов, обочин и дна кюветов посевом многолетних трав. По мотивам проверки «Орелгосзаказчик» предъявил подрядчику претензии на 3,1 миллиона рублей. В итоге подрядчик посеял травы в соответствии с требованиями.

По результатам двух проверок расходов на благоустройство общественных и дворовых территорий Орловского муниципального округа, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», были устранены недостатки на общую сумму 4,2 миллиона рублей. В частности, в деревне Жилина подрядчик вернул деньги за работы по установке плит перекрытия, замене крышек колодцев и устройству подпорной стенки, а также исправил дефекты бортовых камней. В поселке Стальной Конь при благоустройстве спортивной площадки подрядчик очистил и перекрасил металлическое ограждение, переложил тротуарную плитку и вернул 38,6 тысяч рублей.

Но одной из самых громких историй стало строительство школы на 1225 учащихся по улице Зеленина в Орле. По итогам проверки КСП арбитражные суды удовлетворили требования о взыскании задолженности по банковской гарантии. Сообщается, что 42,4 миллиона рублей были возвращены в бюджет в декабре 2025 года. Проводятся конкурентные процедуры по определению подрядчиков для устранения дефектов. Заключены договоры на устранение недостатков внутренней отделки и замену оконных блоков.