Благоустройством парка Победы займется брянский предприниматель

Администрация Малоархангельского района Орловской области заключила контракт.

Работы выполнит предприниматель Бережнев Александр Сергеевич. Цена контракта – 31 237 832 рубля 87 копеек. Предусмотрен аванс в размере 30%. Срок исполнения контракта – 11 декабря 2026 года, указано в ЕИС «Закупки».

Площадь преображаемой территории парка Победы в Малоархангельске около 1,18 гектара. Цель благоустройства — создать комфортную зону отдыха. В перечне работ вырубка насаждений, демонтаж старых покрытий, устройство новых тротуаров и дорожек из брусчатки, установка скамеек, урн, ограждений, подпорных стен, лестниц, пандусов, монтаж наружного освещения, озеленение (посадка деревьев, кустарников, газонов). Все должно выполняться строго по проектно-сметной документации, прошедшей госэкспертизу. Подрядчик обязан установить видеонаблюдение на объекте и обеспечить полную безопасность.

Парк Победы примыкает к площади Вревской. После реализации это должно быть общее пространство для отдыха и мероприятий.

Напомним, проект благоустройство парка Победы стал одним из победителей Всероссийского конкурса. В 2025 году отметили пять орловских инициатив. Уже найдены подрядчики для реализации проектов «Охотников привал» (Колпна), «Лесков Посад» (Кромы), «К Истокам» (село Кривцово-Плота). Пока не объявлялся конкурс на благоустройство площади перед Дворцом культуры в городе Мценске «Тургеневская площадь».

ИА “Орелград”