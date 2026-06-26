Родственники погибших в ДТП отсудили у тамбовского предприятия 5 миллионов рублей

Грузовик, выехав на встречную полосу на «Орел – Тамбов», врезался в легковушку.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области частично удовлетворил исковые требования двух местных жителей к АО «Пигмент» о компенсации морального вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли их сын и внучка.

В марте 2024 года на 30-м километре автодороги «Орел – Тамбов» в Свердловском районе водитель автомобиля «Скания», принадлежащего АО «Пигмент», выполняя маневр обгона с выездом на встречную полосу, допустил столкновение с автомобилем «Дэу Нексия». В результате водитель легковушки и его несовершеннолетняя пассажирка скончались на месте.

Приговором Свердловского районного суда Орловской области от 15 октября 2024 года водитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. На момент ДТП водитель состоял в трудовых отношениях с АО «Пигмент», управлял служебным автомобилем и исполнял трудовые обязанности.

Истцы, являющиеся родителями погибшего и бабушкой с дедушкой погибшей внучки, в суде пояснили, что смерть близких людей стала для них тяжелым ударом. Семья поддерживала близкие отношения: сын с семьей часто навещал родителей, помогал по хозяйству, вместе отмечали праздники, внучка была единственной. После трагедии здоровье истцов ухудшилось. Свидетели подтвердили, что семья была образцовой, а гибель близких тяжело отразилась на ней.

« .. они постоянно посещают могилу, жизнь потеряла смысл. Полагают, что заявленная сумма компенсации морального вреда ничтожна по сравнению с их страданиями, вызванными безвременной и трагической смертью сына и внучки».

Суд пришел к выводу, что ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, несет владелец машины — АО «Пигмент». При определении размера компенсации морального учтена степень нравственных страданий. В результате с АО «Пигмент» в пользу орловцев взыскано по 2 500 000 рублей каждому.

Решение может быть обжаловано.