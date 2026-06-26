В Орле в переулке Мостовом выставили на аукцион землю под магазин

Срок аренды составит 2 года 6 месяцев.

Администрация города Орла объявила электронный аукцион на право аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031006:497, расположенного по адресу: переулок Мостовой, земельный участок 15. Организатором торгов выступает управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла.

Площадь участка составляет 600 кв. м, разрешенное использование — «магазин», категория земель — земли населенных пунктов. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 210 100 рублей, шаг аукциона — 10 505 рублей. Срок аренды составит 2 года 6 месяцев.

Территория полностью расположена в зоне регулирования застройки объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль бывшего Введенского женского монастыря». Максимальная высота зданий на участке ограничена 12 метрами, также предусмотрены требования к стилистике фасадов и остеклению.

Кроме того, на участке имеются охранные зоны инженерных коммуникаций: сети электроснабжения (63,36 кв. м), кабельной линии 6 кВ (64,10 кв. м), газораспределительной сети (124,30 кв. м) и кабеля связи (293 кв. м), а также канализационная сеть, которую арендатору потребуется вынести за пределы участка. Это налагает дополнительные ограничения на строительство и требует согласований с сетевыми организациями.

Аукцион состоится 6 августа на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ». Прием заявок стартует 29 июня.

ИА “Орелград”