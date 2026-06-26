Суд вернул орловцам  землю, незаконно проданную администрацией

Покупателю придется вернуть наделы.

Залегощенский районный суд Орловской области удовлетворил иск двух собственников земельных долей о признании недействительными договоров купли-продажи земельных долей и истребовании имущества из чужого незаконного владения.

Как установлено в суде, истцы являются долевыми собственниками земельного участка площадью 31,2 га, расположенного на территории Верхнескворченского сельского поселения Залегощенского района. Однако фактическая площадь участка составляет лишь 7,57 га, что лишает истцов возможности выделить принадлежащие им три земельные доли (по 7,8 га каждая).

Причиной недостаточности площади стало двукратное задвоение долей. Земельные доли, ранее принадлежавшие умершим ФИО2 и ФИО1, были унаследованы их родственниками, а затем выделены в отдельные земельные участки. Однако администрация Верхнескворченского сельского поселения на основании решений Залегощенского районного суда от 2016 и 2017 годов признала эти доли невостребованными, зарегистрировала право муниципальной собственности и в 2017 году продала их ООО «Капитал Инвест Трейдинг», которое в 2019 году перепродало их ИП главе КФХ Филиппову А.Н. Впоследствии Филиппов выделил эти доли в отдельный участок площадью 171,6 га.

В 2025 году апелляционной инстанцией решения о признании долей невостребованными были отменены, администрации отказано в признании права собственности на них. Таким образом, у муниципалитета не было законных оснований для распоряжения этими долями.

Суд указал, что имущество выбыло из владения собственников помимо их воли на основании судебных актов, впоследствии отмененных. Добросовестность приобретателя в данном случае правового значения не имеет, поскольку собственники не уполномочивали администрацию на отчуждение их долей.

Решением суда договоры купли-продажи от 13.06.2017 и от 27.12.2019 признаны недействительными в части продажи двух земельных долей (общей площадью 15,6 га). Суд истребовал из владения Филиппова А.Н. 15,6 га и обязал внести изменения в ЕГРН: увеличить площадь исходного участка на 15,6 га и уменьшить площадь участка Филиппова на эту же величину. Границы участка Филиппова установлены по варианту судебной экспертизы.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА “Орелград”