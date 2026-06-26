В Орловской области полицейского уволили за «вредные советы» мигранту

Мужчина пытался оспорить решение ведомства в суде.

Залегощенский районный суд Орловской области отказал бывшему старшему участковому уполномоченному ОМВД России по Залегощенскому району в удовлетворении иска о восстановлении на службе. Полицейский был уволен 13 апреля 2026 года по пункту 9 части 3 статьи 82 Федерального закона «О службе в органах внутренних дел» — за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Поводом для увольнения послужили обстоятельства, выявленные в ходе оперативно-розыскных мероприятий и служебной проверки. 9 сентября 2024 года мужчина составил в отношении гражданина Грузии протокол об административном правонарушении по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ). Административный материал был зарегистрирован и должен был быть передан в Залегощенский районный суд.

Однако, как следует из материалов дела, участковый не передал дело в суд, а позднее внес в журнал учета запись «Ошибочно», фактически скрыв факт нарушения. Согласно стенограммам телефонных переговоров, полученным в рамках оперативно-розыскных мероприятий, участковый советовал иностранцу добровольно покинуть Россию, а затем вернуться уже как «вновь прибывший», что позволило бы избежать выдворения и запрета на въезд. В разговоре с начальством полицейский также обсуждал возможность «удалить» материал, чтобы не допустить выдворения иностранца.

В ходе лингвистической экспертизы аудиозаписей было подтверждено, что участковый обсуждал способы решения проблемы иностранца, побуждал его не являться в суд и покинуть страну.

Суд пришел к выводу, что полицейский, являясь должностным лицом, обязанным выявлять нарушения миграционного законодательства и пресекать их, своими действиями не только нарушил служебную дисциплину, но и подорвал авторитет органов внутренних дел. Эти действия обоснованно признаны проступком, порочащим честь сотрудника полиции.

Суд также отклонил доводы истца о процессуальных нарушениях при проведении служебной проверки, указав, что сроки и процедура наложения взыскания были соблюдены. В удовлетворении исковых требований о восстановлении на службе, взыскании зарплаты за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда отказано.

Решение может быть обжаловано.

ИА “Орелград”