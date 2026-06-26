В Орле кот закрыл детей на балконе

26.6.2026 | 9:36 Новости, Происшествия

Сотрудникам МЧС пришлось вскрывать дверь квартиры.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

На улице Планерной произошел неприятный инцидент с участием домашнего питомца, сообщает ГУ МЧС России по Орлвоской области. Днем 25 июня спасателям поступил вызов: в одной из квартир дети остались на балконе, потому что дверь за ними вдруг захлопнулась. Виновником оказался кот — животное запрыгнуло на дверную ручку, и механизм сработал.

Прибывшие на место сотрудники областной поисково-спасательной службы оперативно вскрыли входную дверь квартиры с помощью слесарного инструмента, прошли внутрь и открыли балконную дверь. Дети не пострадали, ситуация разрешилась благополучно.

ИА “Орелград”


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