Житель Орловской области оштрафован на 100 тысяч рублей за уклонение от призыва

Мужчина проигнорировал 14 повесток.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области вынес приговор в отношении местного жителя, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 328 УК РФ — уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от нее.

Мужчина, состоящий на воинском учете в военном комиссариате Верховского, Краснозоренского и Новодеревеньковского районов, в период с 2020 по 2025 год неоднократно получал повестки о необходимости явки для прохождения медицинского освидетельствования, уточнения данных воинского учета и отправки к месту службы. Всего ему было вручено 14 повесток, однако ни по одной из них он не явился, уважительных причин не сообщил.

Подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства. Государственный обвинитель и защитник не возражали против применения данной процедуры.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности преступления (оно относится к категории небольшой тяжести), личность подсудимого, который по месту жительства характеризуется положительно, ранее не судим, на учетах у психиатра и нарколога не состоит, является самозанятым, иждивенцев не имеет. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

ИА “Орелград”