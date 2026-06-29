Орловская молодежь может потратить на культуру 182 млн рублей

По «Пушкинской карте» музеи, кино и концерты становятся доступнее.

С 1 января ВТБ стал оператором программы «Пушкинская карта». За это время в Орловской области оформлено почти 36,5 тысячи таких карт, сообщил на пресс-конференции 26 июня управляющий банком в регионе Дмитрий Державин.

В 2026 году молодые люди от 14 до 22 лет могут направить на культурный досуг 182,4 млн рублей. Держатели карт все чаще используют их не только в период каникул, но и для регулярных походов в театры, музеи и на концерты. Одновременно растет число учреждений-участников, что делает культуру доступнее в разных районах области.

«У нас, вместе с правительством Орловской области, такая задача – доносить, что надо «Пушкинской картой» пользоваться не только в кино, но ходить в театры, посещать музеи. Большие цифры озвучены, чтобы наши учреждения культуры понимали, какой потенциал есть у молодежи», – отметил Дмитрий Державин.

Также он рассказал об интересном проекте с Яндексом. Новые владельцы «Пушкинских кар» бесплатно получают подписку на сервисы кино, аудиокниг, ИИ с расширенными возможностями. Доступ открывается автоматически при привязке карты.

Напомним, «Пушкинская карта» доступна людям в возрасте с 14 до 22 лет. Она пополняется государством на 5 тысяч рублей в год. Эти деньги можно потратить только на культурный досуг, причем на кино — не более 2 тыс. рублей. Оформить карту можно в приложении «Госуслуги Культура», в отделениях ВТБ или через ВТБ Онлайн.

ИА “Орелград”