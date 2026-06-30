В Орловской области резервистов поддержат деньгами

Вслед за Орлом Мценский район вводит особые выплаты.

Мценский районный Совет народных депутатов принял решение о единовременной денежной выплате гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны РФ и пребывающим в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил. Как следует из преамбулы документа, принят он для повышения эффективности противовоздушной обороны на территории региона. Сумма поддержки составит 50 тысяч рублей, деньги будут выплачивать из районного бюджета.

Новый документ, принятый на июньской сессии райсовета, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 28 мая 2026 года. Порядок предоставления выплаты чуть позднее будет установлен администрацией Мценского района. Кстати, решение депутатского корпуса уже подписано главой района и обнародовано на официальном сайте муниципального образования. По сути, Мценский район идет по следам города Орла.

Напомним, ранее в июне на внеочередном заседании Орловского городского Совета депутаты утвердили похожий механизм поддержки для работников муниципальных учреждений. Согласно решению депутатов, в Орле сотрудники, заключившие контракт о пребывании в мобилизационном резерве после 1 января 2026 года, могут получить единовременную выплату в размере 120 тысяч рублей, а также ежегодную выплату в размере шести денежных содержаний.

Для получения выплат в Орле работнику необходимо подать письменное заявление руководителю учреждения или мэру города, приложив копию контракта. Ежегодная выплата предоставляется один раз в год в течение всего срока действия контракта. Финансирование в областном центре осуществляется за счет средств самих муниципальных учреждений, а выплаты производятся в течение месяца после принятия локального акта.

В обоих случаях решения приняты в рамках реализации мер по поддержке граждан, заключивших контракты с Минобороны РФ. Они призваны стимулировать пополнение мобилизационного резерва. Стоит также отметить, что и в Орле, и во Мценском районе предусмотрена норма о возврате средств в случае исключения сотрудника из мобилизационного резерва по определенным причинам.

ИА “Орелград”