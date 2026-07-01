Ревизоры проверили выделенные на благоустройство миллионы

Контрольная комиссия Мценского района Орловской области отчиталась о проведенных проверках.

Контрольно-ревизионная комиссия Мценского района отчиталась перед районным Советом народных депутатов о своей работе за второй квартал 2026 года. Из отчета следует, что за три месяца проверяющие выезжали на объекты благоустройства, изучали ведение реестра муниципальной собственности и готовили заключения по сельским бюджетам. По итогам двух завершенных проверок нарушений в расходовании бюджетных средств не выявлено, но были выявлены недостатки учета муниципального имущества.

Так, комиссия проверила, как были потрачены бюджетные деньги в двух сельских поселениях, выделенные в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». В Спасско-Лутовиновском сельском поселении на благоустройство парка семейного отдыха выделили 2,89 миллиона рублей. А в Подмокринском сельском поселении освоили 3,17 миллиона, выделенных на обустройство двух дворовых территорий. Комиссия выезжала на объекты и на месте сверяла объемы выполненных работ с документацией. Расхождений ревизоры не нашли, фактов нецелевого или неэффективного использования средств не зафиксировали.

А вот проверка управления муниципального имущества Мценского района выявила нарушения и недостатки. Так, комиссия установила, что ведение реестра муниципального имущества не соответствует новому порядку, утвержденному приказом Минфина России от 10 октября 2023 года. Кроме того, проведенная инвентаризация имущества не отвечает требованиям местного положения, принятого районным Советом в июле 2024 года. А ранее выявленные нарушения были устранены лишь частично. По итогам новой проверки был составлен акт, возражений от проверяемых не поступило. К ответственному должностному лицу применено дисциплинарное взыскание в виде замечания. Кроме того, комиссия вынесла представление с требованием устранить нарушения в учете муниципального имущества.

Помимо контрольных мероприятий, комиссия провела экспертно-аналитическую работу. Специалисты подготовили 14 заключений по исполнению бюджетов сельских поселений за 2025 год и одно заключение по внешней проверке отчета об исполнении бюджета Мценского района за первый квартал 2026 года. Также была дана оценка 18 нормативным правовым актам, которые рассматривал районный Совет депутатов. Все замечания, сделанные в процессе подготовки заключений, были приняты к сведению и устранены. В настоящее время комиссия завершает проверку финансово-хозяйственной деятельности МУП «Теплогаз Мценского района».

ИА “Орелград”