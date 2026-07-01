Мэрию Орла обязали принять водопроводные сети к дому на Тульской

Иск к администрации города подали «Российские железные дороги».

Арбитражный суд Орловской области завершил рассмотрение иска акционерного общества «Российские железные дороги» к администрации города Орла. Дело получилось долгим, но довольно интересным, тем более что не так давно подобный спор рассматривался в городе Ливны. В Орле же спор длился уже несколько лет. Из материалов дела следует, что в собственности ОАО «РЖД» находились наружная сеть водоснабжения протяженностью 106 метров, насосная станция площадью 16,7 квадратного метра и асфальтированная площадка в 2344 квадратных метра.

Эти объекты обслуживали многоквартирный дом по улице Тульской, но для железнодорожной компании они были непрофильным активом, содержание которого не входило в ее уставную деятельность. Еще в 2021 году РЖД обратились в мэрию с просьбой принять инженерные сети и насосную станцию в муниципальную собственность либо согласовать их вывод из эксплуатации. Однако администрация годами тянула с решением. В апреле 2022 года она приостановила вывод объектов из эксплуатации на три года, а затем отказалась их принимать, сославшись на невозможность такого решения.

При этом решение о выкупе или аренде сетей так и не было принято. В то же время состояние объектов оставляло желать лучшего. Железнодорожный районный суд города Орла еще в апреле 2024 года по иску транспортной прокуратуры обязал РЖД отремонтировать насосную станцию и асфальтовое покрытие во дворе указанного дома. Компания выполнила это решение. Она установила новое насосное оборудование и частотные регуляторы, привела в порядок проезжую часть. Однако мэрия по-прежнему отказывалась забирать объекты на свой баланс.

И тогда РЖД обратились в арбитражный суд, настаивая на том, что город обязан принять сети и станцию, поскольку они используются для водоснабжения населения, а это уже вопрос местного значения. Администрация возражала против иска, а прокуратура поддержала позицию железнодорожников. Теперь вынесено решение, хотя, вероятно, окончательно точку в споре оно не поставит. Ведь его можно обжаловать в вышестоящей инстанции.

Тем не менее, на данный момент областной арбитраж иск удовлетворил и признал бездействие мэрии незаконным. Суд указал, что орган местного самоуправления, получив заявление собственника о выводе сетей из эксплуатации, не может так просто ему отказать. Закон на подобный случай предусматривает лишь три варианта действий. Местные власти могут согласовать вывод объектов из эксплуатации, приостановить его на срок до трех лет или принять решение о выкупе либо аренде объектов. Мэрия приостанавливала процесс, но впоследствии не выбрала ни один из других доступных вариантов.

Суд расценил это как нарушение прав РЖД. «Оказание коммунальных услуг муниципальному образованию и содержание объектов ЖКХ не свойственны профилю деятельности ОАО «РЖД» и не предусматриваются его уставной деятельностью», – говорится в решении. Поэтому суд обязал администрацию в месячный срок принять в муниципальную собственность водопроводную сеть и насосную станцию.

А вот с асфальтовой площадкой вышло чуть иначе. В данном случае суд решил, что это покрытие не является недвижимостью. Оно лишь «улучшает земельный участок, но не имеет самостоятельной ценности». Как указал суд, «замощение земельного участка, не отвечающее признакам сооружения, является его частью и не может быть признано самостоятельной недвижимой вещью». Поэтому право собственности РЖД на этот объект признано отсутствующим. В итоге администрации предстоит не только принять на баланс инженерные сети, но и возместить РЖД судебные расходы в размере 33,3 тысячи рублей. Однако, напомним, решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ИА “Орелград”