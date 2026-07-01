В Болхове участники СВО и их семьи получат землю бесплатно

1.7.2026 | 8:09 Закон и порядок, Новости, СВО

Администрация Болхова утвердила порядок предоставления земельных участков в собственность.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Новый регламент определяет, кто именно может рассчитывать на получение земли от государства. В первую очередь это военнослужащие, добровольцы и сотрудники Росгвардии, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами РФ за подвиги в ходе СВО и проживающие на территории города Болхова. Также право на бесплатный участок имеют семьи погибших ветеранов: их супруги, родители, дети до 18 лет, дети-инвалиды, студенты до 23 лет, обучающиеся очно, и иждивенцы.

Согласно регламенту, земельные участки в Болхове предоставляются для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства или огородничества. При этом ветераны и семьи погибших имеют право на внеочередное получение земли, а сама процедура постановки на учет должна занимать не более восьми рабочих дней. Чтобы получить участок, нужно подать заявление в администрацию города или в МФЦ. К заявлению необходимо приложить пакет документов: паспорт, удостоверение ветерана, наградные документы, СНИЛС, подтверждение места жительства в Болхове.

Для семей погибших дополнительно потребуются свидетельства о рождении детей, заключении брака, смерти ветерана и другие документы, подтверждающие статус членов семьи. В постановлении мэрии отмечено, что услуга предоставляется бесплатно. А результатом ее оказания может стать либо постановление о постановке на учет, либо мотивированный отказ.

Например, в постановке могут отказать, если заявитель уже ранее реализовал право на бесплатное получение земли, не предоставил полный пакет документов или не проживает постоянно в Болхове. Примечательно, что для ветеранов СВО, которые на момент завершения участия в специальной военной операции не имели места жительства в России, временное проживание в Болхове приравнивается к постоянному.

ИА “Орелград”


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