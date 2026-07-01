Суд признал незаконным отказ депутатов в выделении денег

Решения депутатов об отказе в финансировании исполнения судебных решений отменены.

Любопытный спор прокуратуры и депутатского корпуса рассмотрел Орловский районный суд. Прокурор выступал в интересах неопределенного круга лиц. Он пытался оспорить правомерность решений Орловского окружного Совета народных депутатов, ранее отказавших в выделении денежных средств на исполнение судебных актов. Но оказалось, что депутаты нарушили процедуру рассмотрения обращений главы администрации Орловского муниципального округа.

Ранее проведенная прокурорская проверка показала, что на территории Орловского муниципального округа длительное время не исполняются семь судебных решений. В частности, ранее администрацию округа другие суды обязали отремонтировать дороги в деревне Киреевка и поселке Стрелецкий, привести в порядок защитные сооружения гражданской обороны, организовать систему водоотведения в поселке Вятский Посад и по переулку Торговому в Знаменке. Сроки исполнения решений уже истекли, по некоторым делам возбуждены исполнительные производства. Однако денег на их исполнение из местного бюджета так и не выделили.

Глава администрации округа дважды, в ноябре и декабре 2025 года, обращался в Совет народных депутатов с просьбой выделить дополнительные лимиты бюджетных обязательств на исполнение судебных решений. Однако депутаты отклонили его обращения. Прокурор, изучив обстоятельства переписки местных чиновников с депутатами, пришел к выводу, что отказы парламентариев были незаконными. В суде было установлено, что депутаты рассмотрели обращения главы в разделе «Разное».

Прокурор же в иске указал, что вопросы перераспределения бюджета требуют соблюдения строгой процедуры. К обращениям не были приложены проект решения о внесении изменений в бюджет и обязательные документы, не запрашивалось заключение Контрольно-счетной палаты, не проводились согласительные процедуры. Суд в свою очередь отметил, что Совет народных депутатов нарушил собственный регламент и порядок рассмотрения бюджетных вопросов.

Формальное голосование по обращениям без соблюдения установленной процедуры не может считаться законным, даже если у бюджета имеется дефицит. Отсутствие денег не освобождает от обязанности точно соблюдать закон при принятии решений, счел суд. Он признал незаконными и отменил шесть решений Совета народных депутатов, принятых 20 ноября и 18 декабря 2025 года, и обязал депутатов повторно рассмотреть обращения главы администрации округа в установленном порядке. Решение может быть обжаловано в Орловский областной суд.

ИА “Орелград”