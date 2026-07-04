«МонолитСтрою» не придется платить полмиллиона штрафа за дорогу

Контракт жизненного цикла удачно расторгнут.

Арбитражный суд Орловской области отказал Казенному учреждению Орловской области «Орелгосзаказчик» в удовлетворении иска к ООО «МонолитСтрой» о взыскании неустойки и штрафов.

Предметом спора стал контракт от 26 мая 2025 года на капитальный ремонт и содержание автомобильной дороги в Урицком районе («Нарышкино – Сосково» – Ясная Поляна – Ледно км 9+333 – км 14+470). Заказчик начислил подрядчику 515 683 рубля пеней за просрочку выполнения пяти этапов работ и 30 тысяч рублей штрафов за неисполнение ряда обязательств, включая отсутствие диспетчерской службы и несвоевременное предоставление проектной документации.

В ходе разбирательства суд установил, что нарушения действительно имели место — ответчик допустил просрочку по этапам капитального ремонта и не выполнил ряд требований. Однако при этом цели контракта были достигнуты: работы по капитальному ремонту дороги выполнены в полном объеме и приняты заказчиком, что подтверждается актом приемочной комиссии. Контракт расторгнут по соглашению сторон, а не в связи с виновными действиями подрядчика.

Ключевым аргументом для отказа в иске стало применение постановления Правительства РФ №783, которое обязывает заказчика списывать начисленные неустойки, если их общая сумма не превышает 5% от цены контракта. В данном случае сумма санкций (545 683 рубля) не превысила этот порог, а обязательства по контракту исполнены в полном объеме.

Суд пришел к выводу, что списание неустойки в данном случае является не правом, а обязанностью заказчика, и отказал во взыскании штрафных санкций.

Отметим, контракты «жизненного цикла» преподносились удобной новинкой в 2022-2023 годах. Предполагалось, что после капремонта трасс эти же подрядчики приступят к содержанию дорог. В ответе за свои объекты они три года. Оценка уровня содержания должна была проводиться ежемесячно. Однако работы на новой дороге в Урицком районе оказались дороже в три раза, чем на старой.

ИА “Орелград”